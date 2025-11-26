Путин назвал потребности Киргизии, которые Россия полностью удовлетворяет

Россия в полном объеме удовлетворяет нужды Киргизии в топливе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-киргизских переговоров в Бишкеке. Глава государства подчеркнул, что нефтепродукты поступают в республику на льготных условиях, передает пресс-служба Кремля.

Наша страна полностью удовлетворяет потребности Киргизии в бензине и дизеле, причем на льготных условиях, без взимания вывозной пошлины, что также дает прямой экономический эффект для республики, — сказал Путин.

Президент добавил, что ведущие российские нефтегазовые компании обеспечивают партнера природным газом и нефтепродуктами. Кроме того, в Москве видят значительный потенциал для наращивания сотрудничества в сфере мирного атома, зеленой энергетике и других отраслях.

Ранее сообщалось, что почетный караул и киргизские богатыри встретили Путина во время официального государственного визита в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке. Российский лидер прибыл на переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Отмечается, что Путин прибыл к восточному входу резиденции на Aurus.