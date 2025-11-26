День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 12:49

Путин назвал потребности Киргизии, которые Россия полностью удовлетворяет

Путин: Россия полностью удовлетворяет топливные потребности Киргизии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский/ РИА «Новости»
Читайте нас в Дзен

Россия в полном объеме удовлетворяет нужды Киргизии в топливе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-киргизских переговоров в Бишкеке. Глава государства подчеркнул, что нефтепродукты поступают в республику на льготных условиях, передает пресс-служба Кремля.

Наша страна полностью удовлетворяет потребности Киргизии в бензине и дизеле, причем на льготных условиях, без взимания вывозной пошлины, что также дает прямой экономический эффект для республики, — сказал Путин.

Президент добавил, что ведущие российские нефтегазовые компании обеспечивают партнера природным газом и нефтепродуктами. Кроме того, в Москве видят значительный потенциал для наращивания сотрудничества в сфере мирного атома, зеленой энергетике и других отраслях.

Ранее сообщалось, что почетный караул и киргизские богатыри встретили Путина во время официального государственного визита в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке. Российский лидер прибыл на переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Отмечается, что Путин прибыл к восточному входу резиденции на Aurus.

Россия
Владимир Путин
Киргизия
бензин
топливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько раз покажут балет «Щелкунчик» в Большом театре
«Не конкурирующие страны»: в АТОР раскрыли, почему КНР не станет Турцией
В АТОР назвали среднюю стоимость новогодних туров на курортах России
Звезда «Кухни» рассказала о душевных репетициях у Шиловского
Посольство раскрыло детали задержания россиянки по делу SOS Donbass
В Таганроге объявили день траура после атаки беспилотников
Большой театр назвал еще один способ купить билеты на «Щелкунчика»
Три российских курорта возглавили рейтинг новогоднего отдыха
Стало известно, сколько россиян могут накопить на ипотеку
В Большом театре уточнили важный нюанс покупки билетов на «Щелкунчик»
Бывший вратарь сборной России по футболу женился на 23-летней телеведущей
«Подкова» на Новый год — сытный мясной слоеный салат для года Лошади
«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой
БПЛА в Чувашии, 17 лет за измену, удар по детям: ВСУ атакуют РФ 26 ноября
В Европе обиделись на Каллас из-за России
Песков раскрыл, известна ли дата визита Уиткоффа в Москву
Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево
«Делала часто»: стало известно о благородном поступке Шарыкиной
Синоптик назвала причины теплой погоды в Крыму
В Кремле призвали не преувеличивать значение утечек переговоров РФ и США
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.