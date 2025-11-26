День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 12:44

Россиянка случайно задавила двухлетнюю дочь

Мать насмерть задавила двухлетнюю дочь в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жительница подмосковного Пушкино случайно наехала на двухлетнюю дочь при выезде с парковки, сообщила пресс-служба регионально прокуратуры. Мать привезла девочку в больницу, но спасти ее не удалось. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности.

25 ноября 2025 года в вечернее время 41-летняя женщина <…> совершила наезд на двухлетнюю девочку, которая обходила машину, — сказано в сообщении.

Ранее в Москве водитель Porsche на большой скорости сбил ребенка на пешеходном переходе. Мальчик возвращался домой из школы и переходил дорогу на зеленый свет, когда автомобиль, обгонявший автобус, совершил наезд. По словам очевидцев, удар был такой силы, что подросток отлетел на несколько метров. Свидетели ДТП также сообщили, что перед происшествием слышали резкий звук торможения.

В удмуртском городе Сарапул до этого столкнулись три легковых автомобиля, в результате которого есть пострадавшие, включая детей. В МЧС призвали водителей воздержаться от поездок из-за гололедицы на дорогах.

дети
матери
Подмосковье
смерти
ДТП
уголовные дела
