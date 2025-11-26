«Конец у них один»: член СВОП Климов предрек будущее «коалиции желающих» Член СВОП Климов: у «коалиции желающих» нет шансов на победу над Россией

Запад в лице так называемой «коалиции желающих» — объединение стран, которые пообещали усилить поддержку Киева, продолжает украинский проект, однако цели по победе над Россией недостижимы, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов. По его словам, авантюра подходит к своему логическому завершению, это подтверждает тот факт, что премьер-министр Албании Эди Рама во время выступления президента Украины Владимира Зеленского схватился за голову.

Я не слежу за тем, какое место и когда закрывает Албания, потому что в нынешней ситуации есть признаки поинтереснее и серьезнее этих нелюдей, которые собрались, чтобы продолжать украинский проект. Возможно, до Албании дошло, что пора положить конфликту на Украине конец. Я привык судить о политических событиях не потому кто, что и где закрывает, а по реальным и конкретным фактам. Они говорят, что вся эта украинская авантюра подходит к концу. Чтобы страны «коалиции желающих» там не вытворяли, но их целей по победе над РФ достичь невозможно. Поэтому закрывают они лицо или нет, конец у них один, — высказался Климов.

Ранее Рама во время онлайн-встречи «коалиции желающих» неожиданно отреагировал на выступление Зеленского, схватившись за голову. Совещание проходило в формате видеоконференции.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «коалиция желающих» по Украине готова к наступлению мира. По словам главы ведомства, работа союзников Украины, которые обязались обеспечить безопасность в случае прекращения огня, «регулярно обновляется».