26 ноября 2025 в 09:08

Выступление Зеленского заставило европейского политика схватиться за голову

Премьер Албании Рама держался за голову во время выступления Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Албании Эди Рама неожиданно отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского, схватившись за голову, сообщает РИА Новости. Это произошло во время онлайн-встречи «коалиции желающих».

Совещание проходило в формате видеоконференции. Значительную часть времени Рама сидел, держась за голову, а ближе к завершению убрал руку и наклонился так, что его лицо оказалось скрыто от камеры.

Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что президент США Дональд Трамп уже не допустит ситуации, когда его украинский коллега меняет позицию в ходе обсуждения мирной инициативы. По мнению парламентария, до этого глава Украины мог поехать в тур по Европе и затем изменить свою точку зрения.

До этого Трамп заявил, что европейские союзники примут на себя основную ответственность за предоставление гарантий безопасности Украине. Он пояснил, что страны ЕС крайне заинтересованы в скорейшем прекращении конфликта.

Президент США также отметил, что прекращение Россией боевых действий и наступательных операций в зоне СВО можно было бы рассматривать как существенную уступку в пользу Украины. Американский лидер подчеркнул, что не считает предложенный им план урегулирования более выгодным для Москвы, чем для Киева.

