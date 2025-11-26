День матери
26 ноября 2025 в 13:01

В АТОР раскрыли самое дешевое направление для путешествий зимой

АТОР: Крым остается самым доступным направлением для отдыха

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зимой стоимость отдыха внутри России увеличится, путешествия в Крым подорожают сильнее всего – от 9% до 25%, сообщила NEWS.ru глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, Крым, тем не менее, останется самым доступным вариантом.

Увеличение стоимости зимой на внутренних направлениях от 9% до примерно 25% подорожал больше всего Крым, но при этом он остается самым дешевым. Одним из самых дешевых. А на зарубежных направлениях пока снижение цены тоже соответственно там от 5% до 15%, – сказала Ломидзе.

Из зарубежных направлений подорожал только Вьетнам. Тем не менее, он вошел в пятерку наиболее востребованных у российских туристов мест. Продолжат ли цены расти пока сказать трудно, так как они уже начали влиять на спрос.

Люди не бронируют, потому что дороговато, по крайней мере не бронируют в том объеме, как хотелось бы. Но, как я уже говорила, в 26 году новый виток налоговой реформы и даже малые предприятия теперь облагаются НДС. НДС требует дополнительного учета и дополнительных человеческих сил, ресурсов для того, чтобы правильно его отражать в бухгалтерии, – объяснила глава АТОР.

Она добавила, что возрастут налоговые расходы и расходы на персонал. Все это будет вкладываться в стоимость отдыха, заключила Ломидзе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что Китай стал одним из самых востребованных направлений для туристов из РФ в новогодние каникулы. Также в число популярных направлений вошли Египет, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ. Туроператоры сообщили о росте продаж туров за границу на 40% с января по октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Крым
туристы
туризм
АТОР
Майя Ломидзе
