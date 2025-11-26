День матери
26 ноября 2025 в 12:28

В Петербурге 13-летнюю школьницу заподозрили в убийстве матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы расследуют убийство женщины, найденной в квартире с колото-резаной раной шеи, сообщает «78.ru». Подозрение пало на ее 13-летнюю дочь.

В региональном управлении СК РФ уточнили, что тело женщины было обнаружено 26 ноября в квартире на улице Ковалевской, и по факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Тайване 80-летняя пенсионерка убила своего парализованного сына, поскольку не могла обеспечивать ему уход. Жительница Тайбэя заботилась о нем на протяжении 50 лет. Когда мужчина был младенцем, он перенес пневмонию на фоне менингита и полиомиелита, что привело к параличу и тяжелой психической инвалидности.

До этого стало известно, что обезглавившей шестилетнего сына 31‑летней жительнице Балашихи Елене предъявлено обвинение в убийстве. Женщина признала вину. На допросе подозреваемая подтвердила свои признательные показания и детально рассказала о произошедшем.

Санкт-Петербург
убийства
дети
школьники
