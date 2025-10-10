Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 11:50

Психолог назвала скрытую опасность популярности детей-блогеров

Психолог Кноблох: одержимость популярностью чревата депрессией у детей-блогеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дети-блогеры истероидного типа личности могут столкнуться с депрессией и тревожностью, если потеряют интерес у публики, заявила KP.RU психолог Екатерина Кноблох. Такая зависимость от популярности может впоследствии привести к деструктивному образу жизни, отметила эксперт.

Тип — истероиды. Им нравится восхищение публики. Они без этого не могут. Но когда они перестают быть интересны зрителям, у них начинается тревожность, депрессия, запрещенные вещества как способ сбежать от неприятных эмоций, — предупредила Кноблох.

Она пояснила, что, взрослые, которые пытаются сделать из своих детей «звезд», зачастую хотят так самореализоваться и не учитывают потребности ребенка. По словам психолога, сначала дети воспринимают навязанное им блогерство как игру, но с возрастом это превращается в повинность. В результате все это может вызвать у ребенка депрессию и даже ненависть к родителям.

Ранее психолог Александра Михеичева заявила, что наличие мирного уголка дома позволит снизить градус конфликта и наладить отношения между поссорившимися детьми. По ее словам, родителям важно научить ребенка не только признавать свою вину, но и стараться ее загладить.

блогеры
дети
психологи
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль упадет до 100? Курс сегодня, 10 октября, что с долларом, евро и юанем
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО
«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ
Онколог предупредил о главных факторах развития рака молочной железы
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.