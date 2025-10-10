Психолог назвала скрытую опасность популярности детей-блогеров

Дети-блогеры истероидного типа личности могут столкнуться с депрессией и тревожностью, если потеряют интерес у публики, заявила KP.RU психолог Екатерина Кноблох. Такая зависимость от популярности может впоследствии привести к деструктивному образу жизни, отметила эксперт.

Тип — истероиды. Им нравится восхищение публики. Они без этого не могут. Но когда они перестают быть интересны зрителям, у них начинается тревожность, депрессия, запрещенные вещества как способ сбежать от неприятных эмоций, — предупредила Кноблох.

Она пояснила, что, взрослые, которые пытаются сделать из своих детей «звезд», зачастую хотят так самореализоваться и не учитывают потребности ребенка. По словам психолога, сначала дети воспринимают навязанное им блогерство как игру, но с возрастом это превращается в повинность. В результате все это может вызвать у ребенка депрессию и даже ненависть к родителям.

