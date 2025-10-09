Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 12:25

«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино

Депутат Толмачев: блогерам запретят продвигать нелегальные азартные игры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новый законопроект блокирует возможность нелегальным онлайн-казино рекламировать свои услуги через блогеров и стримеров, заявил заместитель председателя комитета по молодежной политике Александр Толмачев в комментарии NEWS.ru. По его словам, ранее организаторы обходили запрет на рекламу, демонстрируя выигрыши в видео, что особенно опасно для несовершеннолетней аудитории.

Лазейка, которой пользовались организаторы нелегальных онлайн-казино, перекрыта с внесением нового законопроекта. Он блокирует фактическую возможность рекламировать игры. На сегодняшний момент реклама таких сайтов и организаций запрещена, но казино находили выход. Стримеры и блогеры показывали в своих видео выигрыши, упоминали в материалах казино — вроде бы по форме это не настоящая реклама, но по сути именно она. Главное, что ее как рекламу считывали зрители, среди которых много несовершеннолетних ребят, — сказал парламентарий.

Ранее депутат Виталий Милонов выступил за введение полного запрета на все азартные развлечения в России, включая онлайн-ставки. Поводом для данного заявления стало тройное убийство в Ульяновске, предположительно совершенное игроманом из-за финансовых обязательств. Парламентарий подчеркнул, что не усматривает существенных различий между классическими казино и современными цифровыми платформами.

казино
блогеры
реклама
законы
депутаты
Артур Лебедев
А. Лебедев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Google лишится активов в одной стране в пользу России
Мультифункциональное остекление: комфорт в любую погоду
Российские НПЗ нашли способ нарастить выпуск бензина
Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ
Банк России намерен разрешить банкам работать с криптовалютами
Россия и Таджикистан утвердили новые медицинские правила для мигрантов
BadComedian высказался о переизбытке российских сериалов
В России назвали дату окончания эксперимента с самозанятыми
В США разработали стратегию против венесуэльского картеля
«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию
Миллер назвал «Силу Сибири — 2» новым газовым хребтом России
«Чтобы было чем восхищаться»: Бледанс раскрыла секрет красоты в 56 лет
«Устанавливаем какие-то рекорды»: Мостовой о матчах сборной РФ по футболу
В ЛНР сделали страшную находку в захоронении у Северодонецка
Составлен список известных российских артистов, которые умерли в 2025 году
Глава Ростовской области раскрыл последствия новой атаки ВСУ на регион
Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму
Дети в печках, мины-патроны, боевики в штатском: ВСУ атакуют РФ 9 октября
ХК «Трактор» пообещал награду за лучшие истории от болельщиков
Зур бэлиш — татарский пирог с сочной начинкой: просто и вкусно!
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.