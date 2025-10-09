«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино

Новый законопроект блокирует возможность нелегальным онлайн-казино рекламировать свои услуги через блогеров и стримеров, заявил заместитель председателя комитета по молодежной политике Александр Толмачев в комментарии NEWS.ru. По его словам, ранее организаторы обходили запрет на рекламу, демонстрируя выигрыши в видео, что особенно опасно для несовершеннолетней аудитории.

Лазейка, которой пользовались организаторы нелегальных онлайн-казино, перекрыта с внесением нового законопроекта. Он блокирует фактическую возможность рекламировать игры. На сегодняшний момент реклама таких сайтов и организаций запрещена, но казино находили выход. Стримеры и блогеры показывали в своих видео выигрыши, упоминали в материалах казино — вроде бы по форме это не настоящая реклама, но по сути именно она. Главное, что ее как рекламу считывали зрители, среди которых много несовершеннолетних ребят, — сказал парламентарий.

Ранее депутат Виталий Милонов выступил за введение полного запрета на все азартные развлечения в России, включая онлайн-ставки. Поводом для данного заявления стало тройное убийство в Ульяновске, предположительно совершенное игроманом из-за финансовых обязательств. Парламентарий подчеркнул, что не усматривает существенных различий между классическими казино и современными цифровыми платформами.