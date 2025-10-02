«Конторки поганые»: Милонов призвал покончить с онлайн-ставками

Парламентарий Виталий Милонов призвал к полному запрету всех видов азартных игр в России, включая онлайн-ставки, сообщает «Газета.Ru». Поводом для заявления стало тройное убийство в Ульяновске, совершенное, предположительно, лудоманом из-за долгов.

Депутат заявил, что не видит принципиальной разницы между традиционными казино и современными цифровыми платформами для ставок. По его убеждению, все эти форматы эксплуатируют психологическую зависимость граждан и приводят к трагическим последствиям для множества российских семей.

Главная цель всех компаний, принимающих ставки, — это обогащение. Соответственно, их благосостояние и так называемые хорошие дела есть результат их грабежа. Их результат — несчастья в огромном количестве российских семей, где психически больные, зависимые от игр люди несут последние деньги в эти конторки поганые, — сказал Милонов.

Он предложил конфисковать их активы в пользу государства с последующим направлением средств на закупку беспилотников для специальной военной операции. Парламентарий также высказался о дальнейшей судьбе работников этой сферы. По его мнению, бывшие букмекеры могли бы проявить себя на фронте в качестве «штурмовиков».

Свое предложение политик связал с недавним уголовным делом в Ульяновске, где мужчина убил жену и двух дочерей. По данным журналистов, причиной преступления стал крупный долг в полмиллиона рублей, образовавшийся из-за проигрышей в онлайн-казино.

Ранее сотрудники Следственного комитета показали видео из квартиры, в которой жестоко расправились с женщиной и двумя ее дочками. На кадрах видны разбросанные вещи и вода красного цвета в ванной. По словам следователей, убийство произошло 1 октября в одной из квартир в Ульяновске, в доме 22 на Киевском бульваре.