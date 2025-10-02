Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 16:54

«Конторки поганые»: Милонов призвал покончить с онлайн-ставками

Депутат Милонов потребовал закрыть все букмекерские конторы в России

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламентарий Виталий Милонов призвал к полному запрету всех видов азартных игр в России, включая онлайн-ставки, сообщает «Газета.Ru». Поводом для заявления стало тройное убийство в Ульяновске, совершенное, предположительно, лудоманом из-за долгов.

Депутат заявил, что не видит принципиальной разницы между традиционными казино и современными цифровыми платформами для ставок. По его убеждению, все эти форматы эксплуатируют психологическую зависимость граждан и приводят к трагическим последствиям для множества российских семей.

Главная цель всех компаний, принимающих ставки, — это обогащение. Соответственно, их благосостояние и так называемые хорошие дела есть результат их грабежа. Их результат — несчастья в огромном количестве российских семей, где психически больные, зависимые от игр люди несут последние деньги в эти конторки поганые, — сказал Милонов.

Он предложил конфисковать их активы в пользу государства с последующим направлением средств на закупку беспилотников для специальной военной операции. Парламентарий также высказался о дальнейшей судьбе работников этой сферы. По его мнению, бывшие букмекеры могли бы проявить себя на фронте в качестве «штурмовиков».

Свое предложение политик связал с недавним уголовным делом в Ульяновске, где мужчина убил жену и двух дочерей. По данным журналистов, причиной преступления стал крупный долг в полмиллиона рублей, образовавшийся из-за проигрышей в онлайн-казино.

Ранее сотрудники Следственного комитета показали видео из квартиры, в которой жестоко расправились с женщиной и двумя ее дочками. На кадрах видны разбросанные вещи и вода красного цвета в ванной. По словам следователей, убийство произошло 1 октября в одной из квартир в Ульяновске, в доме 22 на Киевском бульваре.

Виталий Милонов
Россия
онлайн-казино
букмекеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Папа или полицейский: мужчине не дали похитить девочку у магазина
Путин восхитился устойчивостью России перед санкциями
Путин раскрыл, чем Запад вызывает перенапряжение в мире
«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Успенская рассказала, как скрывается от фанатов на улицах
Названы страны, у которых Россия может закупать топливо
Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.