День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 10:20

На Украине заявили о росте количества лудоманов среди военных ВСУ

«Экономическая правда»: среди военных ВСУ растет количество лудоманов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наибольший интерес к азартным играм зафиксирован в регионах с концентрацией воинских частей ВСУ, передает украинская газета «Экономическая правда». Издание отмечает, что рост запросов происходит вопреки официальным запретам и кампаниям властей, реализованным в 2024 году, но географическая корреляция с расположением военных объектов «наталкивает на мысль» о связи бума онлайн-азарта с военнослужащими.

По данным поисковых запросов последних трех месяцев, наибольший интерес к онлайн-казино зафиксирован в Киевской области, а также на востоке, где расположено немало воинских частей, пунктов постоянной дислокации, полигонов, госпиталей и центров реабилитации, — говорится в материале.

Ранее полиция в Башкирии раскрыла группировку, которая занималась обналичиванием и переводом денег за рубеж. Чаще всего схемы использовались в интересах онлайн-казино, криптообменников и мошеннических кол-центров. В 2025 году объем незаконных операций превысил 3 млрд рублей, с которых участники структуры получали процент. Организаторы заключены под стражу.

Украина
онлайн-казино
ставки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В правительстве высказались о снижении ставки сразу на 10 пунктов
Стало известно о блокировке крупной группировки ВСУ в ДНР
«Это серьезно»: премьер Дании о влиянии США на Гренландию
Полтысячи БПЛА и ракет затмили небо над Украиной
Блогер Маркарян подал апелляцию на арест
Охранник-мигрант устроил стрельбу на территории школы
«Фукусима-1»: крупнейшая радиационная авария XXI века
Американец инсценировал утопление ради побега к любовнице в Грузию
Пентагон проверит используемые в ведомстве продукты Microsoft из-за Китая
Названа богатейшая женщина России по версии Forbes
Телеведущий Дроздов рассказал о самочувствии после тревожных новостей
Психолог дала советы, где искать будущего мужа
Криминалист объяснил пользу от признаний Попкова в новых убийствах девушек
На Украине заявили о росте количества лудоманов среди военных ВСУ
Россиянам рассказали, как определить испорченные яйца
В России определились с тягой создаваемого тяжелого авиадвигателя
Олимпийский чемпион предложил «содрать денег» с бразильца
Политолог рассказал, что стоит за решением Польши лишить льгот украинцев
В аэропорту Сочи предупредили о переносах и отменах рейсов
Главный знаток России в ЦРУ лишился допуска к секретным данным
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.