На Украине заявили о росте количества лудоманов среди военных ВСУ

Наибольший интерес к азартным играм зафиксирован в регионах с концентрацией воинских частей ВСУ, передает украинская газета «Экономическая правда». Издание отмечает, что рост запросов происходит вопреки официальным запретам и кампаниям властей, реализованным в 2024 году, но географическая корреляция с расположением военных объектов «наталкивает на мысль» о связи бума онлайн-азарта с военнослужащими.

По данным поисковых запросов последних трех месяцев, наибольший интерес к онлайн-казино зафиксирован в Киевской области, а также на востоке, где расположено немало воинских частей, пунктов постоянной дислокации, полигонов, госпиталей и центров реабилитации, — говорится в материале.

Ранее полиция в Башкирии раскрыла группировку, которая занималась обналичиванием и переводом денег за рубеж. Чаще всего схемы использовались в интересах онлайн-казино, криптообменников и мошеннических кол-центров. В 2025 году объем незаконных операций превысил 3 млрд рублей, с которых участники структуры получали процент. Организаторы заключены под стражу.