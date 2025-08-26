Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Башкирии раскрыты миллиардные махинации с онлайн-казино

Полиция в Башкирии раскрыла группировку с многомиллиардными махинациями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция раскрыла в Башкирии группировку, поставившую на поток незаконные финансовые операции как по обналичиванию средств, так и по их переводу за границу, передает «Коммерсант». В материале говорится, что аферы были многомиллиардными.

Как сказано в статье, чаще всего манипуляции проворачивались в интересах онлайн-казино, криптообменников и мошеннических кол-центров. Только в нынешнем году объем незаконных операций составил более 3 млрд рублей, с которых фигуранты имели свой процент. Организаторы группировки уже взяты под стражу.

Ранее Верховный суд Республики Коми приговорил к пожизненному заключению Юрия Пичугина, возглавлявшего преступную организацию «Пичугинская». Он будет отбывать наказание в колонии особого режима, а также обязан выплатить штраф в размере 3 млн рублей. Кроме того, пожизненный срок получил и участник группировки Хадис Азизов.

До этого бывшего прокурора Лодейнопольского района Ленинградской области задержали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Деньги передавались за содействие в благоприятном решении дела в суде, где обвиняемым проходил сам взяткодатель. Оперативные мероприятия по делу координировала Генпрокуратура России.

