14 августа 2025 в 19:12

Суд поставил точку в деле главаря известной ОПГ

Лидера «Пичугинской» ОПГ Юрия Пичугина приговорили к пожизненному сроку

Криминальный авторитет Юрий Пичугин 2017 год Криминальный авторитет Юрий Пичугин 2017 год Фото: Наталия Казаковцева/ТАСС

Верховный суд Республики Коми приговорил к пожизненному заключению Юрия Пичугина, возглавлявшего преступную организацию «Пичугинская», сообщает СУ СК России по региону. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима, а также обязан выплатить штраф в размере 3 млн рублей. Кроме того, пожизненный срок получил и участник группировки Хадис Азизов.

Как установил суд, Пичугин вместе с другим лидером ОПГ Александром Хлыновым планировали убийство главы враждебной ОПГ Владимира Федорова, однако они так и не смогли реализовать задуманное. По данным следствия, в апреле 2003 года в Сыктывкаре по приказу Пичугина был застрелен брат Федорова.

В апреле 2003 года около дома по улице Петрозаводской города Сыктывкара Александр Хлынов не менее четырех раз выстрелил в потерпевшего из пистолета. Полученные огнестрельные ранения оказались смертельными, — говорится в сообщении.

Также установлено, что в 2010 году в Волгограде по распоряжению Юрия Пичугина был ликвидирован экс-глава УФСИН по Омской области. К организации преступления причастен и Хадис Азизов.

Ранее бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину предъявили обвинение в мошенничестве в составе организованного преступного сообщества. По версии следствия, он обманом получил у потерпевшей деньги за разрешение на проведение градостроительных работ, уверяя, что располагает нужными связями в правительстве. Сам Гендин вину не признал.

