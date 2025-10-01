Ванна крови из квартиры с тройным убийством попала на видео СК показал видео с места убийства матери и детей в Ульяновске

Следователи показали видео из квартиры, в которой жестоко расправились с женщиной и двумя ее дочками. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видны разбросанные вещи и вода красного цвета в ванной.

1 октября в одной из квартир дома № 22 по Киевскому бульвару 27-летний мужчина убил свою супругу и малолетних детей, после чего нанес себе резаные раны предплечий, — рассказали в ведомстве.

Против него заведено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В настоящее время на месте проводятся следственные мероприятия. Известно, что тела обнаружила бабушка, которая пришла в гости к родным.

До этого стало известно, что убившего начальницу работника банка в Москве Константина Топорова заключили под стражу. Подозреваемый в убийстве признал свою вину и раскаялся. Кроме того, Топоров рассказал, что находился в состоянии стресса, когда схватился за нож.

Ранее «политеховского» маньяка Виталия Манишина приговорили к 25 годам лишения свободы по уголовному делу об изнасиловании и убийстве 11 женщин, его жертвами стали абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета. Приговор вынес Калманский районный суд Алтайского края.