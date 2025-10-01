Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 17:16

Бабушка наткнулась на труп дочери и двоих внучек в квартире Ульяновска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ульяновске убиты 27-летняя женщина и две ее дочери, сообщили в СУ СК по Ульяновской области. Тела в квартире на Киевском бульваре обнаружила бабушка, пришедшая навестить внучек.

Сегодня в одной из квартир жилого дома в городе Ульяновске обнаружены тела 27-летней девушки и двоих ее малолетних детей с признаками насильственной смерти, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

Ранее стало известно, что в Удмуртии освободился Рудольф Варламов, проведший 15 лет в заключении по обвинению в жестоком убийстве девятилетней девочки. За мужчиной установлен административный надзор до 2032 года. Преступление произошло в 1999 году в поселке Шаркан, где Варламов сначала изнасиловал, а затем убил школьницу.

До этого сообщалось, что в Японии спустя восемь лет после ареста казнили маньяка Такахиро Сираиси, известного как Twitter-киллер. Преступника, который искал своих жертв в социальных сетях, после чего насиловал и убивал их, осудили за убийство девяти человек в течение 70 дней.

убийства
дети
Ульяновск
СК РФ
нападения
происшествия
поножовщины
расправы
