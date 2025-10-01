Бабушка наткнулась на труп дочери и двоих внучек в квартире Ульяновска

В Ульяновске убиты 27-летняя женщина и две ее дочери, сообщили в СУ СК по Ульяновской области. Тела в квартире на Киевском бульваре обнаружила бабушка, пришедшая навестить внучек.

Сегодня в одной из квартир жилого дома в городе Ульяновске обнаружены тела 27-летней девушки и двоих ее малолетних детей с признаками насильственной смерти, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи и криминалисты осматривают место происшествия.

