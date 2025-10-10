Полномочия Лебедева на посту генсека СНГ продлили еще на три года

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев на саммите СНГ в Душанбе заявил, что был переизбран на эту должность на очередной трехлетний срок. По его словам, которые передает ТАСС, соответствующее решение приняли главы входящих в объединение стран.

Решением Совета глав государств генсеком Содружества на очередной трехлетний период назначен <…> ваш покорный слуга, — подчеркнул он.

Лебедев поблагодарил глав государств СНГ за доверие. Он заверил, что будет и дальше трудиться на своем посту во благо сохранения и укрепления отношений дружбы и добрососедства между странами и народами Содружества. Отмечается, что Лебедев занимает должность генсека организации с 2007 года.

Ранее сообщалось, что Россия поддержала решение о создании нового формата под названием «СНГ плюс». Как заявил президент РФ Владимир Путин, такой формат позволит активнее вовлекать в Содружество другие страны и международные организации.

До этого российский лидер пригласил коллег из СНГ в Россию на неформальную встречу в преддверии Нового года. Точной даты и места Путин не назвал, но предложил пообщаться в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге.