Звезда «Монти Пайтона» рассказал о последнем разговоре с Робом Райнером Британский актер Айдл сообщил, что разговаривал с Райнером незадолго до убийства

Британский актер Эрик Айдл, известный по творческой группе «Монти Пайтон», сообщил в соцсети Х, что общался по телефону с режиссером Робом Райнером всего за несколько часов до его гибели. Райнер и его супруга Мишель Зингер были обнаружены с ножевыми ранениями в своем особняке в Лос-Анджелесе днем 14 декабря.

Роб Райнер был прекрасным человеком. Я говорил с ним прошлой ночью более часа. Я всегда наслаждался его компанией, — написал Айдл.

По словам актера, режиссер рассказывал о съемках в Стоунхендже и делился своими планами на будущее. Коллега охарактеризовал погибшего как умного, талантливого и глубокого человека, подчеркнув, что будет очень по нему скучать. Они познакомились еще в 1975 году, и их творческая дружба продолжалась десятилетиями.

Роб Райнер известен как режиссер культовых фильмов, среди которых «Мизери» и «Несколько хороших парней». Он также сыграл роль в картине «Волк с Уолл-Стрит», а его фильмография насчитывает около 30 работ.

Ранее TMZ со ссылкой на источник сообщил, что Робу Райнеру и его жене перерезали горло во время семейной ссоры. По сведениям журналистов, убийство мог совершить сын покойных Ник. Молодого человека задержали.