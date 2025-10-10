Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:14

Лукашенко обменялся репликами с Пашиняном перед саммитом СНГ

Заседание Совета глав государства — участников СНГ в узком составе Заседание Совета глав государства — участников СНГ в узком составе Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялся репликами президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед началом саммита СНГ. Соответствующий видеофрагмент со встречи в Душанбе опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Ильхам Гейдарович, а вы говорили «не приедет», переживали вчера. Я же говорил, что Никол Воваевич без нас никуда, — обратился Лукашенко к Алиеву и Пашиняну.

До этого отношения между Пашиняном и Лукашенко заметно охладились, когда премьер-министр Армении обвинил белорусского президента в поддержке Азербайджана во время событий в Карабахе. Армянский политик заявил, что ни он, ни какой-либо другой чиновник из его страны не поедет в Белоруссию, пока там не сменится президент. В мероприятиях ЕАЭС в Минске Армения участвовала в дистанционном формате — по видеосвязи.

Позже белорусский президент выступил на саммите и заявил, что восстановить СССР в прежнем виде уже невозможно. Однако, по его словам, нужно сохранить экономическое пространство постсоветских стран.

