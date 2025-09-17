Сын-мошенник, отказ от кино, личная жизнь: куда пропал Вадим Демчог

Вадим Демчог стал популярным благодаря роли доктора Ивана Купитмана в сериале «Интерны». Как он живет в настоящее время, почему он не участвует в кинопроектах и за что его сына отправили в исправительное учреждение?

Как сложилась карьера Вадима Демчога

Вадим Демчог появился на свет 13 марта 1963 года в городе Нарва, Эстония. В школьные годы он увлекался игрой в Нарвском кукольном театре. По завершении обучения в школе он поступил в ЛГИТМиК. После окончания учебы Демчог работал в Московском театре юного зрителя некоторое время. В 90-е годы ему приходилось искать разные способы заработка: он занимался доставкой товаров на городские рынки, участвовал в строительных работах и перегонял автомобили из Европы.

При этом Демчог продолжал развиваться в творческой сфере — в 1992 году он работал радиоведущим на радио «Европа Плюс».

В 2001 году Демчог стал преподавателем и писателем. В произведении «Самоосвобождающаяся игра» он представил свое видение актерской профессии. В тот же период Демчог также начал активно сниматься: сначала актер появился в сериале «Улицы разбитых фонарей», после принял участие в проектах «Агентство НЛС — 2» и «Виола Тараканова. В мире преступных страстей».

Артист принимал участие в съемках фильмов «Сестры», «Счастливый», «Фаворит», «Золотой телёнок», «Контора», «Жена Сталина», «Моцарт», «Загадка для Веры», «Корсет», «По колено», «Папы» и других. Однако широкую известность ему принесла роль венеролога Купитмана в комедийном сериале «Интерны», который транслировался на канале ТНТ с 2010 по 2016 год.

Какое-то время Демчог дружил с коллегой по «Интернам» Иваном Охлобыстиным. Актеры вместе отмечали праздники, но сейчас они редко общаются.

Вадим Демчог признавался, что сейчас увлечен театром и «темой тренингов». При этом кино ему сейчас не интересно.

Что известно о личной жизни Вадима Демчога

Вадим Демчог был женат дважды. Его первой супругой стала Юлия, и у них родилась дочь Анастасия.

Второй женой артиста стала Вероника Рябкова, от которой у него появился сын Вильям.

«Я предпринимал попытки спасти семью, но ничего не получилось. Зато сейчас у нас неимоверный уровень ответственности друг за друга и за нашего сына. Мы специально купили квартиру для Вероники рядом. Мы с ней построили отношения таким образом, чтобы всегда учитывать — нас связывает общая ответственность за сына. Слава богу, у него есть мать и отец. Вильям живет на два дома, он прописан в моей квартире», — рассказывал он.

Почему сын Вадима Демчога оказался в колонии

30 июня суд в Москве приговорил Вильяма Демчога к двум годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, 20-летний наследник артиста вступил в преступный сговор с другими участниками через мессенджер. Эти лица ранее обманули 82-летнего пенсионера. В результате молодой человек похитил у пожилого мужчины 490 тысяч рублей, обналичил их и передал сообщникам.

Демчог-младший признал вину и полностью возместил ущерб. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

