Здоровье, пенсия, отношение к СВО: куда пропал Юрий Стоянов

Народный артист России Юрий Стоянов продолжает творческую деятельность и активно снимается в фильмах и сериалах. Как 68-летнему актеру удается поддерживать здоровье, что известно о его позиции об СВО?

Что известно о состоянии здоровья Юрия Стоянова

Стоянов в беседе с Пятым каналом рассказал, что поддерживать здоровье ему помогают баня и бассейн. 68-летний актер признался, что чувствует себя даже лучше, чем в молодости.

«Если вы поплаваете, проплывете около километра или километр в день, поверьте мне, этого достаточно. Если 25-метровый бассейн — это 40 раз. Километр», — рассказал Стоянов.

Артист рассказал, что расслабляется и снимает напряжение после съемочных дней, работая за станком. По словам Стоянова, он создает из дерева предметы интерьера и дарит их коллегам. Кроме того, работа со столярным инструментом заменяет ему спортивные тренировки.

Стоянов также сообщил, что ежегодно проходит полное обследование организма.

Какая пенсия у Юрия Стоянова

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что пенсия Стоянова превышает 50 тысяч рублей.

«Пенсия наших работающих пенсионеров-артистов зависит от многих факторов. В частности, сколько они держатся на плаву, есть ли звания. В случае с Юрием Стояновым речь идет о чуть более чем 60 тысячах рублей — эта сумма появилась благодаря надбавке за звание заслуженного», — поясняет собеседник агентства.

Дворцов отмечает: не стоит умалять эту сумму, акцентируя внимание на гонорарах Стоянова, которые достигают нескольких сотен тысяч рублей за день.

«Копейки, ни копейки это для него, но деньги каждому нужны. Тем более мы прекрасно понимаем, что все топовые артисты давно заработали себе на безбедную старость. А также жизнь себе, внукам и даже правнукам», — резюмировал продюсер.

67-летний Юрий Стоянов за годы своей карьеры снялся в более чем ста работах.

Как Стоянов относится к Украине и СВО

Стоянов появился на свет в Одессе, однако всегда утверждал, что не имеет украинских корней. Его мать работала в школе и преподавала украинский язык, она была русской. Отец актера был гинекологом, по происхождению — болгарин. В связи с этим Стоянов часто говорил, что он «наполовину болгарин, наполовину русский».

В феврале 2018 года Стоянов попал в базу украинского сайта «Миротворец». Его обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым. Причиной для внесения в базу послужило участие актера в съемках фильма «Неуловимые», которые проходили на территории полуострова в 2017 году.

Говоря об отношении к СВО, Стоянов отмечал, что не высказывается по поводу спецоперации. Свою позицию он объяснил тем, что не хочет делать громких политических заявлений.

«Неужели все-таки зритель не чувствует, какой ты, про что ты, для чего ты, о чем ты? Неужели обязательно надо появиться в интернете и сказать: я за это, я против этого?» — говорил Стоянов в интервью Надежде Стрелец.

Артист также рассказал, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости. Особенно негативно к нему относятся в Одессе.

