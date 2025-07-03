От 12 до 100 тысяч рублей: какие пенсии получают российские артисты

Народная артистка СССР Алла Пугачева получает пенсию более 100 тысяч рублей. Какие пенсионные выплаты имеют другие российские артисты и кто из них жаловался на нехватку денег?

Кто из звезд получает повышенную пенсию?

Алла Пугачева получает пенсию в размере более 100 тысяч рублей. Только ее базовая выплата с учетом всех надбавок составляет около 90 тысяч. Также она имеет доплату от мэрии Москвы в 30 тысяч рублей за звание народной артистки.

Пенсия 67-летнего народного артиста РФ Юрия Стоянова превышает 60 тысяч рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, актер имеет надбавку за звание и выслугу лет. Среди тех, кто получает повышенную пенсию в Москве, 80-летний народный артист РФ Юрий Антонов, его пенсия составляет около 60 тысяч рублей. По словам певца, эти деньги он тратит на корм и содержание своего «домашнего зоопарка» в загородном доме: кошек, собак, коз и белок. Народная артистка РФ Ирина Аллегрова имеет выплату в 70 тысяч рублей. 73-летняя певица никогда не жаловалась на нехватку денег, но все еще продолжает выступать. Народная артистка РФ Лариса Долина не живет на свою пенсию и несколько лет назад даже не знала ее размер. Предположительно, певица получает около 80 тысяч рублей в месяц. 69-летняя исполнительница работает заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры (МГИК), а также имеет звание профессора.

Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева тоже трудится на пенсии. Она активно снимается в кино и ведет программу «Давай поженимся» на Первом канале. Ее ежемесячная выплата от государства составляет более 50 тысяч рублей. Высокую пенсию имеет и народная артистка РФ Надежда Кадышева. Со всеми надбавками она получает около 90 тысяч рублей.

Надежда Кадышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто из звезд получает маленькую пенсию

61-летняя певица Лолита Милявская званий не имеет, поэтому ее пенсия составила около 27 тысяч рублей. В одном из видео звезда отправилась в магазин и, посчитав стоимость продуктов, предположила, что после уплаты квартплаты этих денег ей хватит всего на пять дней. Милявская с иронией отметила, что привыкает жить, как обычная пенсионерка, после отмены серии своих концертов. Не может похвастаться большой пенсией и певец Юрий Лоза. В марте автор хита «Плот» признался, что размер его ежемесячных выплат составляет всего 16 тысяч рублей.

«Моя пенсия — 16 тысяч рублей. Даже у нашего охранника больше, 20 с чем-то тысяч», — пожаловался Лоза.

Около 17 тысяч получает и актер Виктор Бычков. На маленькие пенсии жаловалась и певица Татьяна Анциферова (23 тысячи рублей), а также певец Михаил Муромов (12 тысяч рублей).

82-летний народный артист РФ Лев Лещенко получает пенсию в 30 тысяч рублей. Певец не скрывает, что много работает, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни, поэтому на безденежье не жалуется.

«У меня пенсия не очень большая. Всего 30 тысяч. Но я достаточно много работаю, поэтому я никогда не педалирую тему своей пенсии. Ну пенсия как пенсия, как у всех людей, которые отработали свое. Средняя по городу», — сказал Лещенко.

Какие пенсии получают артисты в России

Как и все россияне, артисты получают страховую пенсию по старости после 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Для начисления пенсии необходим минимальный рабочий стаж в 15 лет. Обычные артисты без государственных наград и званий получают пенсию в 15–25 тысяч рублей. Звезды с большим стажем могут получать выплату от государства в 30–40 тысяч рублей.

Некоторые артисты (например, работники театров, филармоний, цирков) могут выйти на пенсию досрочно — после 30 лет творческого стажа. При наличии званий они могут получать пенсию до 60 тысяч рублей.

Удостоенные государственных наград получают дополнительные выплаты: за звание народного артиста РФ надбавка к базовой пенсии составляет 30–50 тысяч рублей. За звание заслуженного артиста РФ — 25–40 тысяч рублей. Лауреаты госпремий имеют доплаты от 15 тысяч рублей. Однако рядовые артисты, не имеющие званий, часто живут на 15–25 тысяч рублей в месяц, что вынуждает их работать даже в преклонном возрасте.

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