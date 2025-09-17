Приметы на Луков день 17 сентября: к чему мечутся рыбы и много желудей

17 сентября в народном календаре известно как Луков день или день иконы «Неопалимая Купина». Эта дата связана с завершением летних работ и подготовкой к зиме, а также со множеством примет, обычаев и запретов, которые передавались из поколения в поколение.

Погодные приметы на Луков день

Народные наблюдения за природой в этот день помогали предсказать будущую погоду и урожай. Считалось, что если утром пошел дождь, но к полудню прекратился — следующие дни будут солнечными и ясными. Если же после дождя лужи быстро высыхают — это предвещает затяжное ненастье. Обильные ягоды рябины сулили суровую и морозную зиму, а много желудей на дубах — снежное Рождество. Если утром на траве заметен иней — теплой осени больше ждать не стоит. Гром и гроза 17 сентября указывали на дождливую вторую половину месяца. Если деревья начали желтеть снизу — бабье лето обещало быть долгим.

Приметы на основе поведения животных и птиц 17 сентября

Поведение зверей и птиц также было важным источником предсказаний. Большие муравейники в лесу предвещали сильные морозы зимой. Если рыба в аквариуме (например голец) мечется вверх-вниз — это к скорому ненастью. Отлет журавлей до 20 сентября считался признаком ранней зимы.

Приметы на 17 сентября — что можно и нельзя делать в Луков день

Что нельзя делать 17 сентября по народным поверьям

Согласно народным верованиям, в этот день нельзя давать в долг деньги или раздавать милостыню, так как под видом нуждающихся могла скрываться нечистая сила. Запрещалось носить темную одежду — это могло привлечь горести и печали. Нельзя было ссориться, выяснять отношения или даже громко разговаривать около огня, чтобы не навлечь пожар. Посещение многолюдных мест и гостей также не рекомендовалось — это могло привести к сглазу или конфликтам. Дневной сон считался опасным, так как сулил головные боли.

Что нужно сделать обязательно в Луков день

В этот день обязательно завершали полевые и огородные работы, особенно уборку лука, который считался символом защиты от нечистой силы. Приготовление блюд с луком и угощение всей семьи было важной традицией. Молитва перед иконой «Неопалимая Купина» помогала защитить дом от пожара. Шевеление сена вилами символически прогоняло злых духов и болезни. Вечер проводили в кругу близких, занимаясь рукоделием или беседами, а также проявляя заботу о пожилых родственниках.

