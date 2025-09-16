Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 23:40

Названа причина увольнения командиров двух украинских корпусов

Рогов: Сырский нашел козлов отпущения за свои провалы на фронте

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил двух командиров корпусов, чтобы переложить на них ответственность за собственные стратегические ошибки, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета РФ Владимир Рогов. Он считает, что эти кадровые решения являются попыткой скрыть личные провалы.

По словам Рогова, Сырский лично владел оперативной обстановкой в Запорожской области и осознавал все риски, однако не сумел предложить действенных решений. Вместо этого главком предпочел найти виновных среди подчиненных. Рогов добавил, что если бы Сырскому было присуще понимание офицерской чести, он подал бы в отставку вслед за уволенными командирами.

Сырский проигнорировал слезные мольбы теперь уволенных им же командующих корпусов, которые предупреждали его о неминуемом наступлении русской армии, — подчеркнул Рогов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия установила контроль примерно над 70% территории населенного пункта Кировск (Заречное) в ДНР. Также он отметил значительное продвижение ВС РФ в зоне спецоперации за последние несколько суток.

Владимир Рогов
Александр Сырский
СВО
провалы
