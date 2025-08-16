Мерц одним решением выдал страх по поводу саммита Путина и Трампа Мерц собрал экстренное совещание после разговора с Трампом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц созвал внеочередное совещание кабмина после телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Bild. Отмечается, что главной темой обсуждения стали итоги переговоров американского лидера с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Мерц намерен выработать позицию Германии по ключевым вопросам, поднятым на саммите. Собрание с правительством канцлер провел утром 16 августа.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир стал безопаснее после встречи Путина и Трампа. По его словам, главы государств «заслуживают уважения» за проведение саммита на Аляске. Путин и Трамп доказали, что украинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, добавил глава МИД.

Помощник российского президента Юрий Ушаков тем временем сообщил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и украинского президенат Владимира Зеленского пока не затрагивалась. Он объяснил, что после анализа итогов переговоров на Аляске будет решаться вопрос о последующих контактах между Москвой и Вашингтоном.