16 августа 2025 в 12:58

Мерц одним решением выдал страх по поводу саммита Путина и Трампа

Мерц собрал экстренное совещание после разговора с Трампом

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц созвал внеочередное совещание кабмина после телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Bild. Отмечается, что главной темой обсуждения стали итоги переговоров американского лидера с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Мерц намерен выработать позицию Германии по ключевым вопросам, поднятым на саммите. Собрание с правительством канцлер провел утром 16 августа.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир стал безопаснее после встречи Путина и Трампа. По его словам, главы государств «заслуживают уважения» за проведение саммита на Аляске. Путин и Трамп доказали, что украинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, добавил глава МИД.

Помощник российского президента Юрий Ушаков тем временем сообщил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и украинского президенат Владимира Зеленского пока не затрагивалась. Он объяснил, что после анализа итогов переговоров на Аляске будет решаться вопрос о последующих контактах между Москвой и Вашингтоном.

