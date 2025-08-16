Переговоры Путина и Трампа на Аляске
ChatGPT расшифровал заметки Путина со случайного фото на Аляске

ChatGPT увидел список покупок в заметках Путина с саммита на Аляске

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

ChatGPT расшифровал заметки президента России Владимира Путина, случайно попавшие в кадр во время саммита на Аляске. Нейросеть «разглядела» в них список покупок, среди которых два батона, сметана и пакет, сообщает Lenta.ru.

Также нужно купить два батона. Сметана. Пакет, — привел чат-бот свой вариант расшифровки.

При этом ChatGPT признал, что качество фотографии оставляет желать лучшего. Он указал на неразборчивость слов из-за низкого разрешения снимка.

Снимок, на который случайно попали записи российского лидера, сделал фотограф Белого дома, а после кадр опубликовала администрация президента США. Публикацию подписали фразой: «Целью всегда является мир».

Ранее Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске прошла «очень хорошо». Он также положительно оценил телефонный разговор с Зеленским и лидерами стран Евросоюза.

До этого политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что главным итогом переговоров российского и американского лидеров в Анкоридже стало возобновление диалога между РФ и США после длительного перерыва, что вселяет надежду на решение ряда сложных проблем. Кроме того, этот саммит развеял заблуждение об изоляции РФ, добавил эксперт.

