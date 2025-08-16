Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 13:14

Фотограф случайно заснял заметки Путина со встречи на Аляске

Белый дом опубликовал фото с попавшими в кадр записями Путина с саммита

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа налево) после совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа налево) после совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске Фото: Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Фотограф Белого дома во время саммита в Анкоридже на Аляске сделал снимок, на котором запечатлена беседа между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Фото было опубликовано в официальном аккаунте Белого дома в соцсети X. В кадр попали записи российского лидера, которые он держал в руке.

Целью всегда является мир, — говорится в подписи к публикации.

По снимку сложно рассмотреть, что именно написано в заметках Путина. Однако видно, что они сделаны от руки и на русском языке.

Ранее Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине будет лучше завершить с помощью долгосрочного мирного соглашения, а не просто перемирия. Он также рассказал, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 августа.

При этом журналисты британской газеты The Times считают, что Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения, если тот откажется от достигнутых на Аляске договоренностей. Речь идет о запрете на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, а также об отставке украинского президента.

США
Аляска
саммиты
записи
Владимир Путин
