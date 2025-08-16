Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 12:59

В Британии раскрыли, кого Трамп может сделать козлом отпущения

The Times: Трамп переложит вину на Украину при отказе Зеленского от соглашения

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может сделать украинского лидера Владимира Зеленского «козлом отпущения», если тот откажется принимать договоренности, которые были достигнуты во время саммита на Аляске, пишет британская газета The Times. По ее данным, под условиями подразумеваются запрет на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, а также отставка Зеленского.

В материале отмечается, что на судьбу украинского лидера в роли «козла отпущения» указывают слова Трампа о том, что дальнейший прогресс в урегулировании конфликта на Украине сейчас зависит от Зеленского. Издание также напомнило, что глава Белого дома говорил о согласии сторон на саммите на Аляске по многим пунктам.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что встреча Путина и Трампа оказалась конструктивной и позитивной. Он отметил, что переговоры на Аляске также можно назвать историческими, особенно после четырехлетней паузы в отношениях Москвы и Вашингтона.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник отметил, что Зеленский не обладает необходимым правовым статусом для подписания международных соглашений по урегулированию. По его словам, законные полномочия украинского президента истекли, что ставит под сомнение юридическую силу его подписи.

Европа
Великобритания
Дональд Трамп
переговоры
Владимир Зеленский
