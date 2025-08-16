Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 13:29

«Исторический саммит»: в Казахстане приветствовали встречу Путина и Трампа

Токаев назвал историческими переговоры Путина и Трампа на Аляске

Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай. По его словам, Токаев уверен, что встреча стала возможной благодаря желанию политиков найти решение ключевых проблем современности, включая прекращение конфликта на Украине.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что этот исторический по своему значению саммит стал возможным благодаря политической воле лидеров двух стран, их искреннему желанию найти общие подходы к решению узловых проблем, — подчеркнул Желдибай.

Он добавил, что Астана приветствует встречу Путина и Трампа как начало переговорного процесса по Украине на самом высоком уровне. В общей сложности российский лидер провел на Аляске почти пять часов. Переговоры в узком составе длились 2 часа 45 минут.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина выразила мнение, что после саммита Путина и Трампа Европа ощутила себя «выброшенной на свалку истории». По ее словам, в Киеве также осознают близкий «конец», в связи с чем руководство страны пытается спасти свои активы.

Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин
Дональд Трамп
саммиты
Аляска
