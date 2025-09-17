Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 12:14

Стала известна необычная причина отказа Софии Ротару от концертов

Mash: певица Ротару отказалась от концертов, так как ее команда воюет за ВСУ

София Ротару София Ротару Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что певица София Ротару отказалась от концертов и корпоративов до окончания СВО, так как все музыканты из ее команды ушли воевать за ВСУ. По данным канала, артистку не привлекает даже в несколько раз завышенные в цене предложения.

В публикации говорится, что искать музыкантов на замену Ротару не собирается, а без них — не будет гастролировать. Как пишет канал, певица с момента начала СВО покинула Россию, поменяла номера на украинские и стала поддерживать Украину — как в соцсетях, так и пожертвованиями в фонды.

Ранее сообщалось, что сын Софии Ротару Руслан Евдокименко, живущий под Киевом, продолжает платить налоги в российскую казну и не отказывается от паспорта РФ. По информации источников, мужчина пытается сохранить право на «Виллу София» в Ялте, которую планируется национализировать.

До этого продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что Ротару могла бы посетить Россию с концертом за гонорар в размере 10–20 млн рублей. Однако, по его словам, общественность не одобрит ее выступление из-за антироссийской риторики исполнительницы.

