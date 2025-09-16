Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 09:26

Раскрыто, почему живущий на Украине сын Ротару не отказался от паспорта РФ

SHOT: живущий под Киевом сын Ротару исправно платит налоги в бюджет России

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко с супругой Светланой Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко с супругой Светланой Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко, живущий под Киевом, продолжает платить налоги в российскую казну и не отказывается от паспорта РФ, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина пытается сохранить право на «Виллу София» в Ялте, которую планируется национализировать.

Отмечается, что 55-летний Евдокименко получил паспорт гражданина РФ в ноябре 2015 года, а в 2016 году зарегистрировал ИП и стал директором ООО «Вилла София». Собственницей виллы и исторического памятника архитектуры в Ялте оставалась его мать. До 2019 года семья получала прибыль более 2 млн рублей и отчитывалась перед налоговой, но в 2020 году компания ушла в убыток почти на 6 млн рублей.

В 2021 году Евдокименко ликвидировал компанию, а Ротару переписала виллу на сына. Мужчина до сих пор числится владельцем объекта. При этом он выкладывает в Сети посты с лозунгами в поддержку ВСУ, хотя в начале СВО пытался сбежать с Украины вместе с сыном, так как они подпадали под мобилизацию.

Ранее продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что Ротару могла бы посетить Россию с концертом за гонорар в размере 10–20 млн рублей. Однако, по его словам, общественность не одобрит ее выступление из-за антироссийской риторики исполнительницы.

Украина
София Ротару
налоги
Россия
