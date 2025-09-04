Слухи о болезни, бегство из Италии, критика СВО: как сейчас живет Ротару

Слухи о болезни, бегство из Италии, критика СВО: как сейчас живет Ротару

Певица София Ротару, недавно отметившая 78-летие, тайно вернулась на Украину. В чем причина, какие еще последние новости о ее жизни известны?

Почему Ротару тайно вернулась в Киев

Издание «Утро.ру» со ссылкой на друзей Софии Ротару сообщило, что она тайно вернулась на Украину и поселилась в своем доме в Киеве. Как пишет источник, после начала спецоперации исполнительницу вывезли в Италию, но привыкнуть к европейской жизни она так и не смогла.

«Я знаю, что София Ротару на Украине, потому что общаюсь с ее другом, который живет в США. Она пробыла в Италии, кажется, два года, но не смогла там жить», — приводит издание слова друга певицы.

После в Сети появилось видео недавней поездки Ротару в Австралию в компании внучки, сына и невестки. На кадрах видно, как одетая в длинное голубое платье артистка поднимается на борт частного самолета, а после, улыбаясь, садится в салон лимузина и посылает оператору воздушный поцелуй.

По словам знакомых певицы, после переезда на Украину она часто покидает страну, чтобы путешествовать. В день своего 78-летия Ротару опубликовала серию фотографий на фоне киевских пейзажей. На кадрах она одета в темные очки, черную рубашку и длинную кружевную юбку белого цвета.

Как Ротару относится к СВО

София Ротару осудила действия российских властей после начала СВО и поддержала Украину. Сейчас она часто публикует поздравительные сторис в честь украинских праздников и черные квадраты.

При этом публично певица высказалась о проведении СВО всего один раз. В 2022 году в своем блоге она опубликовала снимок с платком сине-желтого цвета в руках и сообщила, что поддерживает Украину и собирается помогать родине.

София Ротару Фото: РИА Новости

«Молюсь за наших защитников и мир на Украине», — написала она.

После этого Ротару перестала обновлять соцсети и не дала ни одного интервью. Однако поклонники обратили внимание, что она демонстрирует «молчаливую поддержку» уехавшим из РФ коллегам: ставит лайки под всеми публикациями народной артистки СССР Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Где сейчас сын и внуки Ротару

В марте 2022 года сына Софии Ротару Руслана и внука Анатолия задержали на границе Украины при попытке сбежать из страны. Спустя несколько дней блогер Анатолий Шарий сообщил, что родственники артистки все же смогли покинуть Украину «за деньги».

По словам Шария, сын и невестка Ротару обосновались в США, а внуки Анатолий и София поселились в Париже, где наслаждаются модными «тусовками» и безбедной жизнью. Судя по публикациям в Сети, внук Ротару занимается музыкой и выпускает электронные треки, а внучка продает модные аксессуары для женщин и работает моделью.

Сама Ротару до недавнего времени жила на собственной вилле на Сардинии, где купила яхту, чтобы весело проводить время с близкими. Но через два года, по словам знакомых, она заскучала по дому.

Что известно о «болезни» Ротару

В 2024 году издание «Экспресс газета» со ссылкой на бывшего директора Софии Ротару Сергея Лаврова сообщило о ее лечении в немецкой клинике. Журналисты предположили, что исполнительница могла обратиться к медикам в связи со слухами о своей серьезной болезни.

По данным источника, в 2021 году у Ротару начался сильный тремор рук прямо на сцене на съемках «Песни года», из-за чего она едва не выронила микрофон. Поклонники предположили в Сети, что эти симптомы похожи на болезнь Паркинсона. Однако официального подтверждения этому нет.

«Руки дрожат, да. Но у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона», — опроверг слухи звездный промоутер Сергей Лавров в интервью KP.RU.

Читайте также:

Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева

Успех у зумеров, скандалы сына, слухи о болезни: как сейчас живет Кадышева

Позор в Грузии, ненависть к России, алкоголь: как сейчас живет Макаревич