Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:10

Участник тайной встречи депутатов с Зеленским раскрыл неудобные планы Киева

Депутат Мазурашу: Зеленский намерен продолжать боевые действия чужими руками

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами от фракции «Слуга народа» заявил, что намерен продолжать военные действия «до самого конца», сообщил у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) член Верховной рады Георгий Мазурашу, который участвовал в мероприятии. Парламентарий отметил, что продолжать противостояние лидер республики намерен «чужими руками».

Владимир Александрович дал понять, что он, как и другие забронированные, намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками, — сказал парламентарий.

Мазурашу также передал, что Зеленский упомянул о необходимости выделения $120 млрд на боевые действия в следующем году. При этом депутат добавил, что источники финансирования половины этой суммы пока остаются неясными.

Ранее журналистка телеканала Sky News Ялда Хаким говорила, что президент Украины во время интервью выглядел измученным и раздраженным. По ее словам, глава государства был расстроен из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение украинского конфликта.

До этого Зеленский потребовал от Запада сосредоточиться не на отношениях с Россией, а исключительно на Украине, назвав это «вопросом сегодняшнего дня». Президент добавил, что обсуждение союзниками вопроса о том, кто и какие антироссийские санкции введет, является несправедливым по отношению к Киеву.

Владимир Зеленский
Украина
СВО
политика
депутаты
Верховная рада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.