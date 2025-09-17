Участник тайной встречи депутатов с Зеленским раскрыл неудобные планы Киева

Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами от фракции «Слуга народа» заявил, что намерен продолжать военные действия «до самого конца», сообщил у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) член Верховной рады Георгий Мазурашу, который участвовал в мероприятии. Парламентарий отметил, что продолжать противостояние лидер республики намерен «чужими руками».

Владимир Александрович дал понять, что он, как и другие забронированные, намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками, — сказал парламентарий.

Мазурашу также передал, что Зеленский упомянул о необходимости выделения $120 млрд на боевые действия в следующем году. При этом депутат добавил, что источники финансирования половины этой суммы пока остаются неясными.

Ранее журналистка телеканала Sky News Ялда Хаким говорила, что президент Украины во время интервью выглядел измученным и раздраженным. По ее словам, глава государства был расстроен из-за недостаточного, по его мнению, вмешательства Запада в решение украинского конфликта.

До этого Зеленский потребовал от Запада сосредоточиться не на отношениях с Россией, а исключительно на Украине, назвав это «вопросом сегодняшнего дня». Президент добавил, что обсуждение союзниками вопроса о том, кто и какие антироссийские санкции введет, является несправедливым по отношению к Киеву.