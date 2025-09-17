Названа команда, которая сильно подвела российскую баскетбольную лигу

Московский баскетбольный клуб «Руна» сильно подвел Единую лигу ВТБ из-за финансовых проблем команды, сообщил президент лиги Сергей Кущенко. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, все обещания руководства клуба обернулись долгами.

Нас очень сильно подвела «Руна». Предоставляли все бумажки, обещали. А последствия всего этого — долги. Не очень хороший имидж для лиги. Игроки, которые были в «Руне», говорят, что в лиге ВТБ есть клубы, которые могут и не заплатить. С этой командой мы работаем до сих пор, имидж для нас очень важен. Хоть и очень медленно, но все-таки пытаемся на них повлиять, чтобы они заплатили деньги игрокам, которые играли не конкретно в «Руне», а в лиге ВТБ, — поделился Кущенко.