17 сентября 2025 в 11:58

Названа команда, которая сильно подвела российскую баскетбольную лигу

Кущенко: «Руна» сильно подвела баскетбольную Единую лигу ВТБ

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Московский баскетбольный клуб «Руна» сильно подвел Единую лигу ВТБ из-за финансовых проблем команды, сообщил президент лиги Сергей Кущенко. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, все обещания руководства клуба обернулись долгами.

Нас очень сильно подвела «Руна». Предоставляли все бумажки, обещали. А последствия всего этого — долги. Не очень хороший имидж для лиги. Игроки, которые были в «Руне», говорят, что в лиге ВТБ есть клубы, которые могут и не заплатить. С этой командой мы работаем до сих пор, имидж для нас очень важен. Хоть и очень медленно, но все-таки пытаемся на них повлиять, чтобы они заплатили деньги игрокам, которые играли не конкретно в «Руне», а в лиге ВТБ, — поделился Кущенко.

Ранее президент лиги сообщал, что ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» заняли первые три места в рейтинге бюджетов баскетбольных клубов России. У первого — общие доходы в 2,139 млрд рублей и расходы в 2,316 млрд рублей. Наименее доходной командой прошлого сезона оказался саратовский «Автодор». Он заработал 258,5 млн рублей при расходах в 271 млн рублей.

Россия
спорт
баскетбол
клубы
команды
долги
