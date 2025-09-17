Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 11:30

Раскрыты внушительные бюджеты баскетбольных клубов России

ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» — в топ-3 по бюджетам баскетбольных клубов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» заняли первые три места в рейтинге бюджетов баскетбольных клубов России. Соответствующие данные представил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, передает корреспондент NEWS.ru. Наименее доходной командой прошлого сезона стал саратовский «Автодор». Он заработал 258,5 млн рублей при расходах в 271 млн рублей.

ЦСКА завершил прошлый сезон с убытком 177 млн рублей при общих доходах в 2,139 млрд рублей и расходах в 2,316 млрд рублей. На зарплаты спортсменов армейцы направили 726 млн рублей, а тренерскому штабу и техническому персоналу выплатили 126 млн рублей.

Петербургский «Зенит» стал вторым по финансовой состоятельности клубом, показав практически сбалансированный бюджет с доходами в 1,923 млрд рублей и расходами в 1,914 млрд рублей. Разница между доходами и расходами составила всего 9 млн рублей в пользу доходной части. Траты «Локомотива» составили 1,81 млрд рублей.

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко сообщал, что уровень игроков и сборной тормозится из-за неучастия в Евробаскете-2025. Также он отметил, что пропуск международных матчей лишь косвенно влияет на развитие игры.

Россия
спорт
баскетбол
клубы
бюджеты
траты
доходы
