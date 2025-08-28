Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025 Кириленко — о неучастии в Евробаскете-2025: тормозится уровень игроков и сборной

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в разговоре с изданием Championat заявил, что уровень игроков и сборной тормозится из-за неучастия в Евробаскете-2025. Также он отметил, что пропуск международных матчей лишь косвенно влияет на развитие игры.

На развитие игры в целом это не влияет. Все проекты продолжаются, они не остановлены. Но на спортивном уровне — да, упущение большое. Сейчас международной практики нет, и это тормозит уровень игроков и сборной. Косвенно отсутствие международных матчей может влиять на развитие, но прямой зависимости нет, — заявил Кириленко.

Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года проходит на территории четырех стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Соревнования стартовали 27 августа и завершатся 14 сентября.

