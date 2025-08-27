Стало известно, какой срок грозит арестованному во Франции Касаткину Баскетболисту Касаткину грозит во Франции до 25 лет тюрьмы по двум статьям

Арестованному во Франции российскому баскетболисту Даниилу Касаткину может грозить до 25 лет тюрьмы по двум статьям, сообщает РИА Новости. Его обвиняют в компьютерном и электронном мошенничестве.

Касаткину может грозить до пяти лет в тюрьме по статье за компьютерное мошенничество и до 20 лет в тюрьме за электронное мошенничество, согласно полученному от США ордеру на его экстрадицию, — сказал судья.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к преступлениям хакерской группировки. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Он признался, что в свете текущих событий испытывает колоссальное количество гнева, обвинения в свой адрес он считает абсурдными.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов направили министерству иностранных дел Франции документы на экстрадицию Касаткина. Адвокат спортсмена Фредерик Бело пояснил, что французский МИД получил запрос на этот счет еще 19 августа.