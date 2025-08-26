США направили во Францию запрос на экстрадицию баскетболиста из России Адвокат Касаткина: США направили запрос в МИД Франции на экстрадицию

Власти Соединенных Штатов направили Министерству иностранных дел Франции документы на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина, рассказал адвокат спортсмена Фредерик Бело. По его словам, французский МИД получил запрос на этот счет еще 19 августа, передает ТАСС.

Адвокат также подчеркнул, что защита не получала соответствующих документов, в связи с чем обратилась к председателю следственной палаты Апелляционного суда Парижа и генеральному прокурору с ходатайством о немедленном освобождении российского гражданина. Рассмотрение этого обращения пройдет в среду, 27 августа.

Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту Шарль-де-Голль по подозрению в причастности к хакерской деятельности. На момент ареста его агент вел переговоры о контракте на следующий сезон, но теперь карьера спортсмена оказалась под вопросом. Сам Касаткин признался, что в свете текущих событий испытывает колоссальное количество гнева, обвинения в свой адрес он считает абсурдными.

Как пояснил адвокат, процесс рассмотрения такого запроса может занять несколько месяцев. Российское консульство в Париже уже посетило Касаткина и запросило повторную встречу, так как спортсмен жалуется на сложные условия содержания.