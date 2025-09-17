Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 12:10

Педиатр раскрыла, как не перепутать аллергию и ОРВИ

Педиатр Смирнова: аллергия, в отличие от ОРВИ, не вызывает боли в мышцах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аллергия, в отличие от ОРВИ, не вызывает боли в мышцах и слабость, заявила «Вечерней Москве» педиатр Анна Смирнова. Более того, такая острая реакция организма редко сопровождается головной болью, характерной для простуды.

Симптомы при аллергии возникают постепенно, а при ОРВИ — появляются резко, через один-два дня после контакта с больным, отметила Смирнова. Аллергическая реакция проявляется в виде прозрачных и длительных выделений из носа, а вирусная инфекция — в виде водянистого, а после густого желто-зеленого насморка.

Отличительными особенностями аллергии считаются слезотечение, покраснение и резь в глазах, уточнила врач. В то время как для ОРВИ характерны повышение температуры тела и боль в горле. Наконец, простуда при правильном лечении длится до 10 дней, а аллергия может затянуться на недели и даже месяцы.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что сотрудник с насморком или легкой простудой имеет право оформить больничный. По его словам, для этого врач должен подтвердить временную нетрудоспособность.

ОРВИ
простуда
аллергия
педиатры
