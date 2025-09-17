Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:03

На популярном среди россиян курорте заметили акул

В Шарм-эш-Шейхе заметили акул на пляже отеля Safir Sharm Waterfalls Resort

Фото: Bayu Novanta/XinHua/Global Look Press

В Шарм-эш-Шейхе утром туристы заметили акулу у пляжа отеля Safir Sharm Waterfalls Resort, всего в 100 километрах от мест, где хищников видели ранее, пишет Telegram-канал SHOT. По словам российских туристов, животное плавало всего в пяти метрах от берега.

Спасатели оперативно отреагировали на опасность, попросив всех выйти из воды. До этого несколько пляжей были временно закрыты из-за приближения акул к побережью. Путешественникам, планирующим отдых в Египте, напоминают о потенциальной опасности.

Хищники также были замечены у берегов Хургады и курортного города Макади. В последние дни там пришлось закрыть пляжи около 10 отелей, включая пятизвездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi. В настоящее время на некоторых из этих пляжей ограничения сняли.

Ранее спасатель МЧС России Эдуард Халилов рассказал, как выжить при встрече с акулой. По его словам, необходимо ударить по носу хищника, поскольку это может спасти жизнь. Подобное действие часто применяется для защиты от диких животных.

Египет
Шарм-эш-Шейх
туристы
акулы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, что нужно срочно сделать в случае передачи данных мошенникам
Учебный год: инструкция по выживанию для родителей
В Госдуме приняли новую меру социальной защиты ветеранов СВО
Англичане захотели вымарать имя Льва Яшина
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.