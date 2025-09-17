На популярном среди россиян курорте заметили акул

В Шарм-эш-Шейхе утром туристы заметили акулу у пляжа отеля Safir Sharm Waterfalls Resort, всего в 100 километрах от мест, где хищников видели ранее, пишет Telegram-канал SHOT. По словам российских туристов, животное плавало всего в пяти метрах от берега.

Спасатели оперативно отреагировали на опасность, попросив всех выйти из воды. До этого несколько пляжей были временно закрыты из-за приближения акул к побережью. Путешественникам, планирующим отдых в Египте, напоминают о потенциальной опасности.

Хищники также были замечены у берегов Хургады и курортного города Макади. В последние дни там пришлось закрыть пляжи около 10 отелей, включая пятизвездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi. В настоящее время на некоторых из этих пляжей ограничения сняли.

Ранее спасатель МЧС России Эдуард Халилов рассказал, как выжить при встрече с акулой. По его словам, необходимо ударить по носу хищника, поскольку это может спасти жизнь. Подобное действие часто применяется для защиты от диких животных.