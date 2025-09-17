Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:09

В Госдуме предложили ограничить наценку на ряд товаров

Депутат Кашин: наценка на хлеб и молоко не должна превышать 10%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, содержащий перечень из пяти видов товаров первой необходимости, торговая наценка на которые не должна превышать 10%, рассказал депутат ГД Владимир Кашин. По его словам, переданным «Парламентской газетой», в этот список должны войти хлебобулочные изделия, молочные продукты, крупы. Окончательный перечень на данный момент согласовывается.

Важно понимать, что политика необоснованных торговых наценок, которой занимаются торговые сети, не только разоряет сельхозпроизводителя, но и раскручивает потребительскую инфляцию, — заявил Кашин.

Ранее уже сообщалось, что цены на часть социально значимых товаров в России могут зафиксировать. Такую возможность сейчас активно обсуждают власти и участники рынка. Речь идет, в частности, о таких товарах, как овощи и яйца.

Госдума
депутаты
наценки
товары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Англичане захотели вымарать имя Льва Яшина
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Раскрыты две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.