В Госдуме предложили ограничить наценку на ряд товаров Депутат Кашин: наценка на хлеб и молоко не должна превышать 10%

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, содержащий перечень из пяти видов товаров первой необходимости, торговая наценка на которые не должна превышать 10%, рассказал депутат ГД Владимир Кашин. По его словам, переданным «Парламентской газетой», в этот список должны войти хлебобулочные изделия, молочные продукты, крупы. Окончательный перечень на данный момент согласовывается.

Важно понимать, что политика необоснованных торговых наценок, которой занимаются торговые сети, не только разоряет сельхозпроизводителя, но и раскручивает потребительскую инфляцию, — заявил Кашин.

Ранее уже сообщалось, что цены на часть социально значимых товаров в России могут зафиксировать. Такую возможность сейчас активно обсуждают власти и участники рынка. Речь идет, в частности, о таких товарах, как овощи и яйца.