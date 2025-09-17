Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 12:04

В Госдуме озвучили один нюанс с госдолгом Грузии перед Россией

Водолацкий: власти Грузии выбрали правильную политику для укрепления экономики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство Грузии полностью погасило внешний долг перед Россией, Азербайджаном и Арменией, что стало возможным благодаря выбранной политике укрепления экономики страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в комментарии Lenta.ru. По его словам, решение Тбилиси погасить долг показывает, что грузинское правительство выбрало правильный путь для усиления экономического суверенитета.

Каждое государство имеет внешние заимствования для выравнивания своего внутреннего консолидированного бюджета. <…> То, что Грузия погасила внешний долг, говорит о том, что сегодня правительство Грузии выбрало правильный путь на укрепление суверенитета своей экономики и это дало результаты, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Грузия полностью рассчиталась с долгом перед Россией. В графе внешнего госдолга перед РФ впервые стоит прочерк — ранее долг составлял $3,997 млн (около 331 млн рублей). Сведения о внешнем долге Грузии ведутся с 2003 года. Тогда общий госдолг республики составлял $1,56 млрд (129 млрд рублей), из которых $156,9 млн (12,9 млрд рублей) приходились на Россию, что делало РФ вторым кредитором после Туркмении.

Грузия
Россия
госдолг
Виктор Водолацкий
Госдума
