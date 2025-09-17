Российские военные ударили по ж/д объектам для нужд ВСУ

Российские военные нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые были задействованы для обеспечения ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Для операции использовались авиация, дроны, ракеты и артиллерия, передает ТАСС.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские силы осуществили прорыв в населенный пункт Ямполь на Лиманском направлении. По его данным, в настоящее время в поселке продолжаются интенсивные боевые действия. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные расширяют буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга республики. По его словам, за минувшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Хорошее, Новопетровское и Сосновка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.