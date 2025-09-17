Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Судно поразили в северо-западной части его акватории.

В северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские специалисты разработали систему модульных заграждений «Аурелия» для борьбы с украинскими безэкипажными катерами. Система была представлена в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде. В состав модуля входят плавающая опора, соединительная сеть, антиводометные элементы и погружной якорь.

До этого в Министерстве обороны России сообщали, что подразделения ВС РФ уничтожили шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ. В ведомстве отметили, что цели были поражены в северо-западной части Черного моря.

В конце августа сообщалось об активизации украинских войск в Черном море. Безэкипажные и десантные катера ВСУ были замечены в районе Тендровской косы.