07 сентября 2025 в 13:01

В России придумали способ борьбы с украинскими безэкипажными катерами

Специалисты РФ разработали систему заграждений против безэкипажных катеров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские специалисты разработали систему модульных заграждений «Аурелия» для борьбы с украинскими безэкипажными катерами, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации-разработчика «Русич». Система была представлена в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

При прохождении по системе модульных специальных заграждений «Аурелия» безэкипажного катера или просто катера с водометами или погружным двигателем она засасывает в себя активные элементы и приводит двигатель в негодность, винты перекручиваются, — объяснили в организации.

Каждый модуль системы имеет длину 10 метров и ширину три метра. В состав модуля входят плавающая опора, соединительная сеть, антиводометные элементы и погружной якорь. Испытания изделия проводились в Финском заливе при участии представителей ВМФ России. Система предназначена для защиты стратегических объектов от атак надводных дронов и пилотируемых катеров.

Ранее российская компания «Антигравитация» представила отечественный аналог украинского гексакоптера «Баба-яга». Презентация аппарата также состоялась на «Дроннице».

