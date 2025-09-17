Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:23

В одной стране СНГ заговорили о ядерном Армагеддоне

Токаев назвал высокой вероятность ядерного Армагеддона

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Риск ядерного Армагеддона остается высоким, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, причиной является отсутствие доверия между странами и нарастание глобальных противоречий, передает Tengrinews.

Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия, — заявил глава республики.

Токаев подчеркнул, что в таких условиях особое значение приобретает дипломатия и преодоление взаимного отчуждения. Он добавил, что считает важным повышение уровня доверия на международной арене.

Я надеюсь на усилия религиозных лидеров по прекращению скатывания мира в бездну хаоса, напоминая многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности, — отметил казахстанский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что мир будущего — это мир любви и дружбы, а не погруженных в гиперпространство эгоистов. По словам главы государства, семья «учит, воспитывает, передает традиции и является главным хранителем нашей культуры».

Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
ядерные войны
мир
