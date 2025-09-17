В одной стране СНГ заговорили о ядерном Армагеддоне

Риск ядерного Армагеддона остается высоким, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, причиной является отсутствие доверия между странами и нарастание глобальных противоречий, передает Tengrinews.

Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия, — заявил глава республики.

Токаев подчеркнул, что в таких условиях особое значение приобретает дипломатия и преодоление взаимного отчуждения. Он добавил, что считает важным повышение уровня доверия на международной арене.

Я надеюсь на усилия религиозных лидеров по прекращению скатывания мира в бездну хаоса, напоминая многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности, — отметил казахстанский лидер.

