Арестован чиновник, которого Гладков обвинил в обмане и выгнал с совещания Замглавы Старооскольского округа Губарева арестовали по делу о растрате

Замглавы Старооскольского округа Белгородской области Владимира Губарева арестовали по уголовному делу о растратах в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Губернатор региона Вячеслав Гладков выгонял госслужащего с совещания в 2022 году.

Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Губарева Владимира Иосифовича <…> на срок два месяца, — сказано в сообщении.

Гладков выгнал Губарева после отчета о проблемных объектах в Белгородской области. На совещании речь зашла о переносе срока сдачи на 2023 год нескольких объектов, которые были заявлены на этот год.

Губернатор заявил, что замглавы Старооскольского округа ввел в заблуждение по вопросу о фельдшерско-акушерских пунктах. По словам главы региона, тот неоднократно уверял, что проблемных объектов два, однако проверка контрольного управления выявила семь.

