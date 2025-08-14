Улетные кабачки по-корейски на зиму: маринуем в литровой банке без забот

Кабачки по-корейски — пикантная закуска, которая сводит с ума! Эти острые, пряные кабачки станут вашей любимой заготовкой на зиму! Готовятся просто, хранятся отлично, а вкус — просто взрывной. Идеальная закуска к мясу, картошке или как самостоятельная закуска под хорошую компанию.

Берем молодые кабачки — они самые нежные. Режем их тонкой соломкой или кружочками. Добавляем натертую морковь, мелко нарезанный чеснок и лук. Для остроты — перец чили по вкусу.

Готовим маринад: на литр воды — 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9%, 2 ст. л. растительного масла. Доводим до кипения, заливаем овощи. Добавляем корейскую приправу для моркови (2–3 ст. л.), хорошо перемешиваем.

Плотно укладываем в стерильные литровые банки, заливаем маринадом, закрываем крышками. Даем настояться сутки при комнатной температуре, затем убираем в холодильник или погреб. Через три дня можно пробовать — но настоящий вкус раскрывается через неделю!

