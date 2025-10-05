С этим рецептом запасы кабачков быстро испарятся: закусочные маффины с чесноком

Закусочные маффины с кабачком и чесноком — это идеальная выпечка для застолья, перекуса или легкого ужина, которая готовится всего за 30 минут. С этим рецептом запасы кабачков быстро испарятся!

Вкус маффинов получается насыщенным и сбалансированным: нежная текстура кабачка отлично сочетается с тягучим сыром, чеснок добавляет пикантности, а зелень — свежие нотки. Попробуйте — и вы получите универсальную закуску, которую оценят даже те, кто обычно равнодушен к кабачкам!

Рецепт: натрите на крупной терке 2 средних кабачка (около 400 г), слегка отожмите сок. Добавьте 150 г тертого сыра (чеддер или сулугуни), 3 измельченных зубчика чеснока, 4 яйца, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, перец и пучок рубленой зелени. Тщательно перемешайте до однородности. Разложите тесто по силиконовым формам для маффинов, заполняя на 2/3. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Дайте остыть 5 минут перед извлечением.

Эти маффины хороши как теплыми, так и холодными. Выпечка остается мягкой даже на следующий день и может храниться в холодильнике до 3 суток.

