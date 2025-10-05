Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 05:46

С этим рецептом запасы кабачков быстро испарятся: закусочные маффины с чесноком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закусочные маффины с кабачком и чесноком — это идеальная выпечка для застолья, перекуса или легкого ужина, которая готовится всего за 30 минут. С этим рецептом запасы кабачков быстро испарятся!

Вкус маффинов получается насыщенным и сбалансированным: нежная текстура кабачка отлично сочетается с тягучим сыром, чеснок добавляет пикантности, а зелень — свежие нотки. Попробуйте — и вы получите универсальную закуску, которую оценят даже те, кто обычно равнодушен к кабачкам!

Рецепт: натрите на крупной терке 2 средних кабачка (около 400 г), слегка отожмите сок. Добавьте 150 г тертого сыра (чеддер или сулугуни), 3 измельченных зубчика чеснока, 4 яйца, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, перец и пучок рубленой зелени. Тщательно перемешайте до однородности. Разложите тесто по силиконовым формам для маффинов, заполняя на 2/3. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Дайте остыть 5 минут перед извлечением.

Эти маффины хороши как теплыми, так и холодными. Выпечка остается мягкой даже на следующий день и может храниться в холодильнике до 3 суток.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый торт с чесночно-сливочным кремом.

Читайте также
От такого завтрака еще никто не отказывался: маффины с курицей и сыром
Общество
От такого завтрака еще никто не отказывался: маффины с курицей и сыром
Когда лень лепить сырники, готовлю эти кексы: смешал ингредиенты — и в духовку
Общество
Когда лень лепить сырники, готовлю эти кексы: смешал ингредиенты — и в духовку
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Сочный и ароматный кекс: готовлю с лимонной глазурью и нежным маком — гости просто в восторге
Общество
Сочный и ароматный кекс: готовлю с лимонной глазурью и нежным маком — гости просто в восторге
Готовлю харчо по-грузински с аджикой и томатной пастой. Аромат стоит — с ума сойти!
Общество
Готовлю харчо по-грузински с аджикой и томатной пастой. Аромат стоит — с ума сойти!
маффины
кексы
рецепты
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
С этим рецептом запасы кабачков быстро испарятся: закусочные маффины с чесноком Закусочные маффины с кабачком и чесноком — это идеальная выпечка для застолья, перекуса или легкого ужина, которая готовится всего за 30 минут.
2 кабачка
150 г сыра
4 яйца
3 зубчика чеснока
100 г муки
зелень
соль, перец, разрыхлитель
>
Натрите на крупной терке кабачки, слегка отожмите сок.
Добавьте сыр, чеснок, яйца, муку, разрыхлитель, соль, перец и пучок рубленой зелени. Тщательно перемешайте до однородности.
Разложите тесто по силиконовым формам для маффинов, заполняя на 2/3. Выпекайте при 180°C 25-30 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ выпустили по регионам России почти 30 беспилотников за ночь
На маркетплейсах наблюдается резкое сокращение продаж лабубу
Одновременные взрывы в разных городах Украины нарушили ночную тишину
Названо число потерь ВСУ при неудачных атаках под Сумами
Звезда «Папиных дочек» оказался злостным неплательщиком алиментов
Рекорды недели — +24 и −8, чего ждем? Погода в Москве и Питере 6–12 октября
Простота в сочетании с мощью: чем уникален истребитель МиГ-29 — инфографика
В МВД дали совет по поводу одной категории информации о себе в Сети
В США рассказали, какой сюрприз Вашингтон приготовил Киеву
Хорватский турист узнал цену тестирования дрона в запретной зоне Германии
К чему снится смерть бабушки, если она жива: разбираемся вместе
Три посылки со взрывчаткой не доехали до адресатов во Франции
Янтык — татарский чебурек без масла: совсем не жирный, но сочный
У арестованного в Москве гражданина Узбекистана прошли обыски
Воздушная операция в Воронежской области завершилась полным разгромом БПЛА
Как в IKEA: шведские фрикадельки «Коттбуллар» — секрет вкуса раскрыт
Статистика пропавших людей в России показала тревожные цифры
Что посадить в октябре на участке под зиму: какие овощи, кустарники, цветы
Сон о тюрьме: почему он снится и что предвещает для вас
В 2026 году некоторые пенсионеры смогут получить все накопления разом
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями
Общество

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.