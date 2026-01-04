Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 15:04

Семья устала от бутербродов? Маффины с ветчиной — они готовятся просто и остаются мягкими несколько дней

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это базовый рецепт, который открывает простор для фантазии. В тесто можно добавить обжаренные грибы, вяленые томаты, зелень или кукурузу, создавая новые вкусы каждый раз.

100 г ветчины и 100 г твердого сыра нарезаю небольшими кубиками. В глубокой миске взбиваю 100 г размягченного сливочного масла со щепоткой сахара, солью и перцем по вкусу. Добавляю 150 мл молока и снова взбиваю.

Всыпаю 300 г муки, 10 г разрыхлителя и вбиваю 3 яйца, замешиваю однородное тесто ложкой. Добавляю нарезанные ветчину и сыр, аккуратно перемешиваю, чтобы равномерно распределить. Раскладываю тесто по формочкам, заполняя их на 2/3 объема. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
еда
рецепты
маффины
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
