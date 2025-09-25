Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:56

С этим рецептом запасы кабачков кончились за неделю: торт с чесночно-сливочным кремом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С этим рецептом запасы кабачков с огорода кончились за неделю! Кабачковый торт с чесночно-сливочным кремом — невероятно вкусное блюдо, которое можно подавать как холодную закуску или легкий ужин.

Вкус получается нежным и сбалансированным: сочные кабачковые коржи с сырными нотками гармонируют с воздушным чесночным кремом, создавая освежающий летний букет.

Рецепт: для коржей натрите 500 г молодых кабачков на крупной терке, отожмите сок, добавьте 3 яйца, 150 г муки, 100 г тертого сыра, соль и перец. Выпекайте тонкие коржи на противне с пергаментом при 180 °C по 10–12 минут каждый. Для соуса взбейте 400 г сметаны с 200 г майонеза, 4 зубчиками чеснока, укропом и солью. Собирайте торт, промазывая коржи соусом, дайте пропитаться 4–6 часов в холодильнике.

Украсьте торт свежими овощами и зеленью для праздничной подачи. Такой торт станет хитом любого застолья и докажет, что кабачки могут быть основой для кулинарных шедевров.

Дарья Иванова
Д. Иванова
