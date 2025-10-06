Психолог дала советы, как уберечь себя от стресса на работе в понедельник

Психолог дала советы, как уберечь себя от стресса на работе в понедельник Психолог Швецова: планирование задач в воскресенье предотвратит стресс на работе

Во избежание стресса на работе в понедельник рекомендуется планировать задачи уже в вечер воскресенья, заявила «Москве 24» психолог Ксения Швецова. Она отметила, что нервное состояние в первый день недели может быть вызвано чувством неопределенности.

Следует запланировать хотя бы три задачи на первый день рабочей недели: уже появится некоторая определенность. Лучше всего прописать все на бумаге. Когда мы просто обдумываем свои планы, это остается в нашем внутреннем мире. Для снятия напряжения важно какое-то проявление вовне, — отметила Швецова.

Она также посоветовала постепенно включаться в работу после выходных. Лучше избегать сложных задач и принятия важных решений в первую половину понедельника, пояснила эксперт.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что бессонница, гипервозбуждение, появление или усугубление вредных привычек может сигнализировать об эмоциональном выгорании из-за работы. Она отметила, что с так называемым тихим срывом чаще сталкиваются представители старшего поколения.